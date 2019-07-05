Huawei розпочинає тестування власної ОС

Китайська компанія Huawei запрошує людей для тестування власної операційної системи на новому смартфоні.

Про це повідомляє портал Huawei Central.

“Huawei запрошує людей для тестування власної операційної системи на новому пристрої”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія планує представити власну операційну систему разом із новим смартфоном Huawei Mate 30. Однак нині невідомо, коли саме це може статися.

Як зазначає портал, поки невідома назва операційної системи, проте у мережі поширюється назва Hongmeng.

Раніше ЗМІ повідомили, що китайська компанія Huawei може представити власну операційну систему у третьому кварталі 2019 року.

У середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Як зазначалося раніше, американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

29 червня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію у американських компаній.