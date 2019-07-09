Гончарук розповів, коли 4G з’явиться в усіх українських містах і селах

«В останні декілька років у мобільному зв’язку в Україні з’явилися технології 3G та 4G. До 1 липня у мобільних операторів був обов’язок охопити 4G обласні центри України. Щоб поширити його на міста з населенням понад 10 тисяч осіб, зараз у них є ще два з половиною роки», – зазначив під час брифінгу Гончарук.

За його словами, 16 мільйонів українців постійно живуть без сучасного зв’язку. Така ситуація – всупереч Конституції та законам – дискримінує людей у можливостях і правах на отримання сучасних і якісних телекомунікаційних послуг, на інформацію.

Для вирішення цієї проблеми Президент ініціює скасування регуляторних бар’єрів, які роблять побудову мереж мобільного зв’язку надто дорогою для операторів. Це передбачає, перш за все, дозвіл на використання 4G у діапазоні 900 МГц і 800 МГц, площа поширення сигналу у якому у два та більше разів перевищує дозволену нині.

Крім того, планується вжити заходи для гармонізації спектру з країнами ЄС. Це усуне радіозавади, які створюють українські компанії у прикордонних областях, і збільшить доступний українським компаніям ресурс для надання послуг мобільного зв’язку.

Реалізація заходів потребуватиме злагодженої роботи Кабінету міністрів, державного регулятора, представників Генерального штабу, гравців ринку, наголосив Гончарук.

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За словами заступника керівника Офісу Президента, очікується, що завдяки цьому вже за півтора року 4G з’явиться в усіх українських містах та на дорогах державного значення, а ще за рік – в усіх населених пунктах і на всіх шляхах.

Таким чином, українці у сільській місцевості отримають доступ до електронних адміністративних послуг, освіти, медицини, торгівлі, що ще на один крок наблизить реалізацію концепції «Держава у смартфоні».

Фото: president.gov.ua