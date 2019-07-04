BMW і Daimler спільно розроблятимуть "технології майбутнього"

Німецькі автовиробники BMW Group та Daimler AG уклали угоду про співпрацю в розробці технології для автоматичного управління автомобілем.

Про це йдеться у пресрелізі BMW Group.

"BMW Group та Daimler AG почали співпрацювати над розробкою автоматичного управління автомобілем. Представники компаній сьогодні підписали договір про довготривалу стратегічну співпрацю, яка буде зосереджена на спільній розробці технологій нового покоління систем для допомоги водію в автоматичному управлінні автомобілями на магістралях та автоматичній системі паркування", - йдеться у повідомленні.

У BMW додали, що нині тривають перемовини щодо розширення співпраці з розробки технологій автоматичного управління автомобілями в населених пунктах та центрі міст.

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Зазначається, що головна мета такої співпраці полягає в тому, аби у 2024 році обидві компанії могли імплементувати ці технології в автомобілі власного виробництва.

У розробці будуть брати участь понад 1200 спеціалістів.