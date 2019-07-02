Операторам фіксованого зв'язку дозволили надавати послуги з використання стільникових мереж

Кабмін вніс зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, згідно з якими оператори фіксованого зв'язку зможуть надавати послуги, використовуючи стільникові мережі.

Відповідна урядова постанова від 26 червня 2019 р. № 547 оприлюднена на Урядовому порталі.

"Зміни передбачають визначення терміну "конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку" та надання права операторам, провайдерам телекомунікацій на конвергенцію таких мереж відповідно до законодавства", - йдеться у роз'ясненнях до документа.

Зазначається, що постанова сприятиме відновленню пошкодженого зв'язку у фіксованих телекомунікаційних мережах шляхом використання мереж рухомого (мобільного) зв'язку. Зокрема, документ створює нормативні умови для впровадження та використання відповідних технологій й конвергентних рішень. Впровадження таких технологій також зменшить витрати операторів, провайдерів телекомунікацій на відновлення мереж.

Як повідомляв Укрінформ, документ розроблявся Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Проблема полягала у масових крадіжках та пошкоджень кабелю, які було вчинено протягом останніх 3,5 років, чим операторам телекомунікацій завдано збитків у розмірі понад 1 млрд грн.

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У результаті таких дій споживачі телекомунікаційних послуг, що користуються фіксованим телефонним зв’язком, а серед фізичних осіб це переважно люди похилого та середнього віку у тому числі малозабезпечені та соціально не захищені верстви населення, на різні періоди часу залишалися без зв’язку.

Так, лише у 2018 році на розгляд до НКРЗІ надійшло 5940 звернень з питань тривалої відсутності послуг фіксованого телефонного зв’язку, що вказує на значний масштаб проблеми та складає близько половини від усіх звернень споживачів, що надійшли до НКРЗІ за минулий рік.