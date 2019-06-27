Маск повідомив, коли в Україні можуть з'явитися зарядні станції Tesla

Швидкісні зарядні станції для електромобілів від Tesla — SuperCharger - можуть з’явитися в Східній Європі, зокрема в Україні, до 2020 року.

Таку відповідь дав генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск у Twitter на звернення користувачів, які опублікували відеоролик із закликом "Ілоне, нам потрібні Superchargers в Україні".

На відео знято зліт шанувальників електрокарів Tesla на набережній Дніпра у Києві. У відповідь Маск написав "Ок".

У бесіду включився інший користувач, який відзначив, що було б непогано, якби Tesla вийшла на ринок Східної Європи в 2020-му. На це засновник Tesla відповів: «Можливо, раніше».

Як повідомлялося раніше, вартість автомобіля Tesla чорного кольору з липня збільшиться на 1 тис. дол.