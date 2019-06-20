Маск “зрівняв” ціни на чорну та срібну Tesla

Вартість автомобіля Tesla чорного кольору стане дорожчою на 1 тис. дол. починаючи з липня.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у Twitter.

“Починаючи з наступного місяця, Tesla чорного кольору коштуватиме дорожче на 1000 доларів”, - написав він.

Маск додав, що таким чином вартість моделі електромобіля чорного й срібного кольору будуть однакові.

За даними CNN, таким рішенням Маск може заохотити клієнтів купити автомобіль за старою ціною до кінця другого кварталу, який закінчується 30 червня, щоб підвищити продажі для фінзвітності.