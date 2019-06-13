Tesla має дизайн авто-субмарини, як у фільмах про Бонда

Компанія Tesla розглядає можливість випуску у майбутньому автомобіля-субмарини на кшталт показаного у фільмах про Джеймса Бонда.

Про це глава компанії Ілон Маск заявив під час щорічної зустрічі акціонерів, повідомляє Business Insider.

"У нас є дизайн автомобіля-субмарини як у "Шпигун, який мене любив", - сказав Маск, відповідаючи на запитання одного з учасників зустрічі.

Маск мав на увазі автомобіль Lotus Esprit 1976 року, який у фільмі, що вийшов у 1977-му, перетворювався на субмарину натисканням кнопки.

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За словами Маска, створити робочу версію цієї машини буде непросто, але можливо. "Можливо, колись ми зробимо таку машину, це буде весело", - додав він.

У 2013 році на аукціоні у Лондоні Маск купив справжній Lotus Esprit, заплативши за нього 997 тисяч доларів, і був розчарований тим, що в реальності автомобіль не може трансформуватися в субмарину.