Маск може взятися за новий бізнес заради батарей для Tesla

Глава Tesla Ілон Маск готовий зайнятися видобутком корисних копалин, щоб бути впевненим, що компанія зможе виробляти достатньо батарей.

Про це повідомляє Business Insider.

За словами Маска, здатність виробника електромобілів розширювати свою лінійку продуктів залежить від здатності виробляти велику кількість батарей. Для виробництва акумуляторів компанія потребує регулярних поставок нікелю, міді, літію та інших елементів.

"Ми можемо увійти в гірничодобувний бізнес. Я не знаю. Немає сенсу додавати складність продукту, якщо у нас недостатньо батарей", — наголосив він.

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Оскільки Tesla збільшує виробництво транспортних засобів та акумуляторів, їй доведеться враховувати такі елементи ланцюжка поставок акумуляторів, як видобуток корисних копалин, пише видання.