Під час спуску "Союзу" з орбіти відмовив основний колектор двигуна
Укрінформ
Під час спуску космонавтів з МКС на кораблі Союз виникла нештатна ситуація.
Про це пише ЭХО Москвы.
“Проблему помітили в паливній системі корабля "Союз МС-11". Відмовив основний колектор — комплект паливних баків з магістралями і клапанами, повідомив коментатор трансляції на сайті NASA", - наголошується в повідомленні.
Втім, це не завадило космонавтам повернутися на землю.
Справа в тому, що автоматика перейшла на резервний колектор, і інцидент був вичерпаний.
У Казахстані рано вранці успішно приземлилися космонавти, які провели на Міжнародній космічній станції, в умовах невагомості, 7 місяців.
Фото: globallookpress.com