Під час спуску "Союзу" з орбіти відмовив основний колектор двигуна

Під час спуску космонавтів з МКС на кораблі Союз виникла нештатна ситуація.

Про це пише ЭХО Москвы.

“Проблему помітили в паливній системі корабля "Союз МС-11". Відмовив основний колектор — комплект паливних баків з магістралями і клапанами, повідомив коментатор трансляції на сайті NASA", - наголошується в повідомленні.

Втім, це не завадило космонавтам повернутися на землю.

Справа в тому, що автоматика перейшла на резервний колектор, і інцидент був вичерпаний.

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У Казахстані рано вранці успішно приземлилися космонавти, які провели на Міжнародній космічній станції, в умовах невагомості, 7 місяців.

Фото: globallookpress.com