Литва посилює регулювання криптовалют
Вони передбачають обов'язкову реєстрацію операторів криптообмінників.
Про це повідомляє видання Delfi.
Зокрема, оператори криптовалютних обмінників і депозитних коштів повинні зареєструватися в Реєстровому центрі.
Крім цього, на них буде поширюватися закон про запобігання відмиванню грошей. З цього випливає, що компанії повинні будуть проводити процедуру верифікації особистості, якщо сума операції буде перевищувати тисячу євро, а також повідомляти про проведення фінансових операцій на суму понад €15 тисяч в Службу розслідування фінансових злочинів.
Регуляторні поправки стосуються в тому числі сфери ICO. Так, організатори токенсейлів також повинні будуть ідентифікувати особистості інвесторів, якщо сума угоди перевищує три тисячі євро.