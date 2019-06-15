Литва посилює регулювання криптовалют

Кабінет міністрів Литви схвалив підготовлені раніше Міністерством фінансів країни поправки до закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Вони передбачають обов'язкову реєстрацію операторів криптообмінників.

Про це повідомляє видання Delfi.

Зокрема, оператори криптовалютних обмінників і депозитних коштів повинні зареєструватися в Реєстровому центрі.

Крім цього, на них буде поширюватися закон про запобігання відмиванню грошей. З цього випливає, що компанії повинні будуть проводити процедуру верифікації особистості, якщо сума операції буде перевищувати тисячу євро, а також повідомляти про проведення фінансових операцій на суму понад €15 тисяч в Службу розслідування фінансових злочинів.

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Регуляторні поправки стосуються в тому числі сфери ICO. Так, організатори токенсейлів також повинні будуть ідентифікувати особистості інвесторів, якщо сума угоди перевищує три тисячі євро.