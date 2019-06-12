Space Adventures почала набирати перших космічних туристів

Space Adventures почала набирати перших космічних туристів

Укрінформ
Компанія Space Adventures розпочала прийом заявок від охочих полетіти на Міжнародну космічну станцію (МКС) після заяви NASA про старт комерційних відвідувань.
Про це повідомляється на сайті компанії.

"З початку пілотованих польотів у космос відправилися трохи більше 550 людей - ми раді запропонувати вам можливість стати наступним", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, політ буде здійснюватися на кораблі Starliner, створеному компанією Boeing. Також заявлено, що політ можливий на російському кораблі "Союз".

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За інформацією ЗМІ, перший космічний турист зможе відправитися на станцію вже в 2020 році.

Очікується, що політ і місячне перебування на МКС обійдеться близько $60 млн.

Космічні туристи зможуть пробути на орбіті до 30 днів, щороку NASA зможе організувати тільки дві такі місії.

Кандидати в приватні астронавти повинні будуть відповідати всім вимогам агентства до здоров'я, а також пройти необхідні для членів екіпажу МКС тренування і перевірки.

Як повідомлялося, нещодавно космічна агенція NASA оголосила про те, що відкриває Міжнародну космічну станцію для комерційних відвідувань.

Однак саме управління не буде займатися підготовкою і доставкою приватних осіб на МКС — це завдання перекладуть на сторонні компанії. Ці компанії відповідатимуть за все, включаючи відбір серед охочих і визначення складу екіпажу.

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