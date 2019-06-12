Space Adventures почала набирати перших космічних туристів

"З початку пілотованих польотів у космос відправилися трохи більше 550 людей - ми раді запропонувати вам можливість стати наступним", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, політ буде здійснюватися на кораблі Starliner, створеному компанією Boeing. Також заявлено, що політ можливий на російському кораблі "Союз".

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За інформацією ЗМІ, перший космічний турист зможе відправитися на станцію вже в 2020 році.

Очікується, що політ і місячне перебування на МКС обійдеться близько $60 млн.

Космічні туристи зможуть пробути на орбіті до 30 днів, щороку NASA зможе організувати тільки дві такі місії.

Кандидати в приватні астронавти повинні будуть відповідати всім вимогам агентства до здоров'я, а також пройти необхідні для членів екіпажу МКС тренування і перевірки.

Як повідомлялося, нещодавно космічна агенція NASA оголосила про те, що відкриває Міжнародну космічну станцію для комерційних відвідувань.

Однак саме управління не буде займатися підготовкою і доставкою приватних осіб на МКС — це завдання перекладуть на сторонні компанії. Ці компанії відповідатимуть за все, включаючи відбір серед охочих і визначення складу екіпажу.