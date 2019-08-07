Сущенко подарував акварель Фейгіну на день народження

Захисник протиправно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін розповів про те, як отримав художній подарунок від свого підзахисного.

Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

«Роман Сущенко привітав мене з днем народження пейзажем аквареллю. Але не напряму. Адже там великий кольоровий малюнок. І це повинно було пройти цензуру, щоб вона переконалася, що там нічого не зашифровано. Тому малюнок був відправлений дочці. А вже вона віддала його мені під час останніх відвідин Києва», - розповів Фейгін.

Він також відзначив підпис автора під аквареллю: «Шлях додому. Пейзаж. Акварель. Липень. Маєток Утробіно (місцезнаходження колонії, де знаходиться Сущенко, - ред.)». «Ось ця стримана іронія - взагалі дуже характерна для стилю спілкування Романа. Він часто так жартує, спокійно, не акцентовано, з серйозним обличчям», - поділився Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні норми, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

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Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

У колонії Сущенко перебуває у так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.