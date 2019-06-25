На мітингу в Москві журналістська організація стала на захист Сущенка

Співголова російської громадської організації "Профспілка журналістів і працівників ЗМІ" Ігор Ясін на мітингу "Суспільство вимагає справедливості" в Москві виступив на захист українця Романа Сущенка, засудженого російським судом до 12 років позбавлення волі, а також кримських журналістів.

Повідомлення про це з'явилося в понеділок на сторінці ПЖ у Facebook.

«Ми захистили (журналіста - ред.) Івана Голунова. Це стало можливо тільки завдяки солідарності і потужної мобілізації журналістської спільноти і всіх тих, кого обурило поліцейське свавілля. Тому сьогодні Іван на волі ... У регіонах справи проти журналістів фабрикують давно і часто про це взагалі мало говорять ... Українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років нібито за шпигунство», - сказав Ясін.

Також він уточнив, що «журналістів обвинувачують в участі в діяльності заборонених терористичних організацій, як кримського журналіста Ремзі Бекірова та інших цивільних журналістів у Криму».

Нагадаємо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

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Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

Роман Сущенко був нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України (НСЖУ) за захист свободи слова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". 27 і 28 березня «Київський райсуд» Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів. Активістам, у тому числі Ремзі Бекірову інкримінують «організацію діяльності терористичної групи».