Комітет захисту журналістів нагадав Зеленському про Шеремета і Сущенка

Комітет захисту журналістів закликав Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетом.

Про це йдеться у зверненні комітету до Президента України, інформує Громадське.

«Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні», - йдеться у зверненні.

Зокрема, наголошується, що комітет неодноразово закликав українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та притягнути винних, включно з організаторами, до відповідальності.

«Безкарність у вбивствах журналістів справляє негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які займаються потенційно чутливими та спірними питаннями», - констатують у комітеті.

Організація також закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства РИА Новости у Києві Кирила Вишинського, якого в Україні обвинувачують у державній зраді.

Крім того, Комітет захисту журналістів закликав президента використати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста «Радіо Свободи» Станіслава Асєєва, який уже два роки перебуває у полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії на 12 років за «шпигунство».