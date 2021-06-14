Іспанія і Швеція зіграли внічию в матчі футбольного Євро-2020

Збірна Іспанії зіграла внічию з командою Швеції в матчі групового етапу XVI чемпіонату Європи з футболу.

Зустріч пройшла у Севільї і завершилася з рахунком 0:0, передає Укрінформ.

В іншому поєдинку першого туру групи Е збірна Польщі в Санкт-Петербурзі поступилася команді Словаччини - 1:2.

У другому турі Швеція 18 червня зустрінеться зі Словаччиною, а Іспанія 19 червня зіграє з Польщею.

Нагадаємо, збірна України після поразки від команди Нідерландів (2:3) свій другий матч на груповій стадії європейської першості проведе 17 червня в Бухаресті проти футболістів Північної Македонії. Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С також зустрінуться з командою Австрії (21 червня).

Євро-2020 пройде до 11 липня.

Фото: uefa.com.