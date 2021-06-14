Словаччина перемогла Польщу в матчі футбольного Євро-2020
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Укрінформ
Інший матч групи E відбудеться між Іспанією і Швецією о 22:00.
Словаччина виграла у Польщі 2:1 в першому матчі групи E на Євро-2020, повідомляє Укрінформ.
За словаків забив Шкріньяр, автогол на рахунку голкпіра поляків Щенсни. Польща відповіла єдиним точним ударом Лінетті.
Другий матч в цій групі відбудеться між Іспанією й Швецією сьогодні о 22:00.
Нагадаємо, вчора збірна України поступилася Голландії 3:2 в першому для себе матчі чемпіонату Європи. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють проти Північної Македонії 17-го червня о 16:00 в Бухаресті.
Фото: Getty Images