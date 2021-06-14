Словаччина перемогла Польщу в матчі футбольного Євро-2020

Інший матч групи E відбудеться між Іспанією і Швецією о 22:00.

Словаччина виграла у Польщі 2:1 в першому матчі групи E на Євро-2020, повідомляє Укрінформ.

За словаків забив Шкріньяр, автогол на рахунку голкпіра поляків Щенсни. Польща відповіла єдиним точним ударом Лінетті.

Другий матч в цій групі відбудеться між Іспанією й Швецією сьогодні о 22:00.

Нагадаємо, вчора збірна України поступилася Голландії 3:2 в першому для себе матчі чемпіонату Європи. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють проти Північної Македонії 17-го червня о 16:00 в Бухаресті.

Фото: Getty Images