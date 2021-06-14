Зубков не зіграє проти Північної Македонії - Циганик

Вінгер, ймовірно, пропустить поєдинок і з Австрією.

Вінгер збірної України Олександр Зубков точно не зіграє в майбутньому матчі Євро-2020 проти Північної Македонії за інформацією журналіста Ігоря Циганика, повідомляє Укрінформ. Гравець отримав серйозну м'язову травму в поєдинку з Нідерландами (2:3).

Найближчим часом Зубков пройде додаткове медобстеження. Повідомляється, що на відновлення вінгера знадобиться три тижні.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомляв, що Зубков відчув біль в литкового м'яза.

Всього Зубков провів 12 матчів за збірну України, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.

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Нагадаємо, збірна України посідає третє місце в групі C після першого туру. 17 червня команда Шевченка в Бухаресті зіграє проти Північної Македонії, а 21-го «синьо-жовті» зустрінуться з Австрією.

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