Українська легкоатлетка Ткачук здобула «золото» на турнірі у Женеві

Українка Вікторія Ткачук продовжила переможну серію на турнірі легкоатлетичної серії World Athletics Continental Tour Bronze у Женеві (Швейцарія).

Як повідомляє пресслужба ФЛАУ, Вікторія здобула третю поспіль перемогу з бігу на 400 метрів з бар’єрами, передає Укрінформ.

На двох попередніх змаганнях в Італії та Чехії у Ткачук майже не було конкуренції. Вона вигравала по дві й більше секунд у своїх найближчих переслідувачок, зуміла виконати олімпійський норматив і здобути ліцензію на Ігри.

У Женеві Вікторія зуміла скинути понад три десяті секунди з особистого рекорду і перемогти з результатом 54,60 сек. Бельгійка Полін Кукюйт, яка фінішувала другою, пробігла 400 метрів з бар’єрами за 54,95.

Фото: Swiss Athletics.