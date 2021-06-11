Діамантова ліга: Рижикова виграла «срібло», у Бех-Романчук «бронза»

У Флоренції виступав також Андрій Проценко.

На третьому етапі Діамантової ліги у Флоренції українка Анна Рижикова посіла друге місце в бігу на 400 метрів з бар’єрами, а Марина Бех-Романчук показала третій результат в стрибках в довжину, повідомляє Укрінформ.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова фінішувала другою в бігу на 400 метрів з бар’єрами з результатом 54.19. Перемогла голландка Фемке Бол – 53.44.

Марина Бех-Романчук показала третій результат в стрибках в довжину – 6.79. Перше місце посіла Івана Шпанович (Сербія).

Стрибуну у висоту Андрій Проценко завершив змагання на 4-му місці – 2.30. Переміг на етапі Ілля Іванюк (Росія) – 2.33.

Як повідомляв Укрінформ, український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв «бронзу» на другому етапі Діамантової ліги в Досі (Катар). Проценко посів третє місце з результатом 2.27 метра.

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