Проценко, Бех-Романчук і Рижикова виступатимуть на етапі Діамантової ліги у Флоренції

Змагання в Італії проходитимуть 10 червня.

Троє українських легкоатлетів виступатиме 10 червня на третьому етапі Діамантової ліги у Флоренції, повідомляє Укрінформ.

Україну на етапі представлятимуть: Андрій Проценко в стрибках у висоту, Марина Бех-Романчук в стрибках в довжину і Анна Рижикова в бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Відзначимо, що для легкоатлеток це перший турнір серії Діамантової ліги в новому сезоні.

Як повідомляв Укрінформ, український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв «бронзу» на другому етапі Діамантової ліги в Досі (Катар). Проценко посів третє місце з результатом 2.27 метра.