Футболісти Англії перемогли збірну Хорватії на Євро-2020

Збірна Англії обіграла у неділю команду Хорватії (1:0) у групі D фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу.

М'яч на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на 57-й хвилині з передачі Келвіна Філіппса забив Рахім Стерлінг, передає Укрінформ.

Другий матч у групі D пройде 14 червня. Шотландія у Глазго о 16.00 приймає команду Чехії.

Сьогодні ж на Євро відбудуться два поєдинки квартету С, де виступає національна збірна України. О 19.00 Австрія зустрінеться у Бухаресті зі командою Північної Македонії, а о 22.00 футболісти Нідерландів прийматимуть підопічних Андрія Шевченка. Зустріч стартує о 22.00 на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі.

Для українців це третя фінальна стадія чемпіонату Європи поспіль та загалом, Нідерланди виступають на Євро удесяте. 1988 року «помаранчеві» стали чемпіонами континенту.

До плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед тих, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Фото: Getty Images.