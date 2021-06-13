Крістіан Еріксен передав з лікарні привіт партнерам по збірній Данії

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен, який 12 червня пережив серцевий напад під час матчу Євро-2020 з Фінляндією у Копенгагені, перебуває у стабільному стані.

Гравець передав з лікарні привіт партнерам по команді, повідомляє у неділю на сторінці у Twitter пресслужба Датського футбольного союзу.

«Сьогодні вранці ми поговорили з Крістіаном Еріксеном. Він передав привіт своїм партнерам по команді. Його стан стабільний, він перебуває у лікарні, аби пройти подальше обстеження. Команда та тренерський штаб отримали необхідну психологічну допомогу. У збірній усі підтримують один одного після вчорашнього випадку. Хочемо подякувати усім уболівальникам, гравцям, королівським родинам Данії та Англії, міжнародним асоціаціям та клубам за теплі побажання на адресу Крістіана Еріксена", - зазначаується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, На 42-й хвилині матчу Євро у Копенгагені півзахисник Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Бригада медиків майже десять хвилин реанімувала футболіста після чого терміново віднесла його до підтрибуного приміщення. Гравця обстежили у госпіталі.

Гру Данія - Фінляндія зупинили. Вона відновилася через півтори години. З рахунком 1:0 перемогли гості.

Фото: twitter.com/dbufodbold.