Українські і норвезькі кіберспортсмени зіграли у виставочних матчах

Змагання відбувалися в рамках проекту «Кіберспорт без кордонів».

Сьогодні, 12-го червня українські кіберспортивні команди помірялися силами з представниками Норвегії в Counter Strike: Global Offensive за підтримки української професійної кіберспортивної асоціації, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Україну представляли команда воїнів АТО Joint Forces Kyiv, колектив пенсіонерів Ageless Shooters і молоді таланти з Одеси Black Sea Odessa.

«Подібні заходи допомагають винаходити механізми для роботи з соціальною проблематикою. Соціально незахищені люди проходять психологічну й фізичну реабілітацію, підтримку, майданчиком для якої виступає кіберспорт. Він допомагає об’єднуватися, покращувати якість комунікацій», - сказав член правління, операційний директор української професійної кіберспортивної асоціації України Олег Рибалка.

«Особливість таких заходів в тому, що ми налагоджуємо двосторонній зв’язок з країнами Європи. В даному випадку – з Норвегією. Це сучасна країна з добре розвиненою кіберспортивною інфраструктурою. Ми завжди хочемо брати найкращі практики навчання, які є у світі. В України є всі шанси стати флагманом розвитку кіберспорту у світі», - сказав президент української федерації учнівського спорту Роман Греба.

В рамках турніру, ветерани АТО зустрілися з командою викладачів Норвезького університету, пенсіонери зіграли з командою, в якій виступають дівчата-кіберспортсмени. Молодь Одеси зустрілася з норвезьким молодим колективом.

«Дуже добре, що турнір є соціально відповідальним. Для когось це перший досвід, для когось шанс себе реалізувати в цій індустрії, для когось, як для «майстерсів» (пенсіонерів) – шанс знайти нову мотивацію. Не слід думати, що дідусі й бабусі повинні лише в’язати шкарпетки й пекти пиріжки», - додав Роман Греба.

«Кіберспорт це завжди спосіб соціалізовуватися. Для літніх людей - це шанс урізноманітнити своє життя, спробувати щось дійсно нове. Наша команда у своїй віковій категорії «порве» будь-кого. Кожен день вони збираються на тренування і мають чим зайнятися. Воїни АТО мають можливість знову ж таки зустрітися разом, «розгрузитися», знайти якісь нові способи відпочити», - висловився тренер команд соціальних проектів України Андрій Фарбун.

Нагадаємо, за підсумками RMR-турніру Natus Vincere опустився на третю сходинку по CS:GO світового рейтинга HLTV.