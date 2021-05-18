Збірна України з кіберфутболу вийшла на e-ЄВРО-2021

Українці посіли перше місце у відбірковій групі.

Збірна України з кіберфутболу пробилася через стикові матчі в фінальну стадію e-ЄВРО-2021. Змагання проходили в дисципліні Pro Evolution Soccer, передає Укрінформ.

В останньому раунді кваліфікації України зіграла в групі з Туреччиною, Австрією, Італією та Бельгією. Українська команда здобула три перемоги, поступившись лише бельгійцям.

Стали відомі всі учасники фінального турніру: Греція, Ізраїль, Іспанія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Росія, Туреччина, Україна.

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Фінальний турнір пройде в липні в Лондоні. Команди розділять на 4 групи. В плей-офф виходять по дві найкращі з кожної.

Призовий фонд становить 100 тисяч євро. Його поділять між усіма учасниками підсумкового турніру, переможець отримає 40 тисяч євро.