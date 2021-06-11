Плей-офф Суперліги: «Прометей» вдруге обіграв «Запоріжжя»
Укрінформ
Команда з Кам’янського попереду в серії 2:0.
Завершується стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) впевнено переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 79:54, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Далента Стефенс («Прометей») – 13. «Прометей» попереду в серії 2:0. Матч №3 зіграють 14 червня в Запоріжжі.
Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) розгромив на власному майданчику «Запоріжжя» 85:57.