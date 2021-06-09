Сьогодні розпочинається фінал української баскетбольної Суперліги

«Запоріжжя» проти «Прометея».

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. Сьогодні, 9 червня, зіграють перший матч фінальної серії. «Прометей» (Кам’янське) приймає на своєму майданчику «Запоріжжя», повідомляє Укрінформ.

Вирішальна серія триватиме до трьох перемог однієї з команд. Перші два поєдинки зіграють в Кам’янському (9 і 11 червня), третій і четвертий (у разі потреби) – у Запоріжжі.

У півфіналах «Запоріжжя» сенсаційно пройшло «Київ-Баскет» (3:1), а «Прометей» переміг «Дніпро» (3:1).

Відзначимо, що раніше «Запоріжжя» та «Прометей» ніколи не перемагали в чемпіонаті України.

Фото: сайт ФБУ