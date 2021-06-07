Баскетболіст «Порометея» Сидоров - MVP півфіналів плей-офф Суперліги

На півфінальній стадії плей-офф української Суперліги баскетболісти «Прометея» з Кам’янського із загальним рахунком 3-1 перемогли «Дніпро», а «Запоріжжя» у п’яти матчах вибив з боротьби за чемпіонство переможця регулярного чемпіонату «Київ-Баскет».

Як повідомляє пресслужба ФБУ, за підсумками півфіналім найціннішим гравцем (MVP) півфіналу визнали захисника «Прометея» Іллю Сидорова, передає Укрінформ.

У чотирьох матчах з «Дніпром», Сидоров, виходячи у стартовому складі, отримував у середньому 30 хвилин ігрового часу. Український захисник записував у середньому до свого активу 20,5 очка, 5,0 передачі, 4,0 підбирання та 2,0 перехоплення, а його рейтинг ефективності становив рекордні серед усіх гравців ліги 23,3 бали.

У чотирьох поєдинках Сидоров реалізував 18 з 29-ти двоочкових кидків (62%) та закинув 11 з 20-ти триочкових (55%). Найяскравішим перфомансом захисника став виступ у другій грі півфіналу, в який Сидоров набрав 28 очок та зробив 8 асистів.

Фото: fbu.ua.