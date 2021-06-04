Плей-офф Суперліги: «Прометей» втретє обіграв «Дніпро» і вийшов у фінал

Плей-офф Суперліги: «Прометей» втретє обіграв «Дніпро» і вийшов у фінал

Укрінформ
Команда з Кам’янського виграла серію 3:1.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В четвертому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на власному майданчику «Дніпро» 86:79, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Донелл Купер («Дніпро»)  – 30. «Прометей» виграв серію 3:1.

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Як повідомляв Укрінформ, в четвертому матчі півфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на власному майданчику «Київ-Баскет» 83:62. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 2:2.

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