Плей-офф Суперліги: «Прометей» втретє обіграв «Дніпро» і вийшов у фінал
Укрінформ
Команда з Кам’янського виграла серію 3:1.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В четвертому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на власному майданчику «Дніпро» 86:79, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Донелл Купер («Дніпро») – 30. «Прометей» виграв серію 3:1.
Як повідомляв Укрінформ, в четвертому матчі півфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на власному майданчику «Київ-Баскет» 83:62. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 2:2.