Плей-офф Суперліги: «Прометей» вдруге обіграв «Дніпро»
Укрінформ
Команда з Кам’янського вийшла вперед в серії 2:1.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) розгромив на власному майданчику «Дніпро» 89:53, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Ілля Сидоров («Прометей») – 20. «Прометей» вийшов вперед в серії 2:1. Матч №4 зіграють 4 червня в Кам’янському.
Як повідомляв Укрінформ, в третьому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» обіграв на чужому майданчику «Запоріжжя» 91:83. «Київ-Баскет» вийшов вперед в серії 2:1.