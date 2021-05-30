Плей-офф Суперліги: «Дніпро» програв вдома «Прометею»
Укрінформ
Команда з Кам’янського зрівняла рахунок в серії 1:1.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі півфінальної серії «Дніпро» програв на власному майданчику «Прометею» (Кам’янське) 85:98, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Ілля Сидоров («Прометей») – 28. «Прометей» зрівняв рахунок в серії 1:1. Матч №3 зіграють 2 червня в Кам’янському.
Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 66:74. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 1:1.