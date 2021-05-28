Плей-офф Суперліги: «Дніпро» обіграв вдома «Прометей»
Укрінформ
Команда з Дніпра вийшла вперед в серії 1:0.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі півфінальної серії «Дніпро» обіграв на власному майданчику «Прометей» (Кам’янське) 72:63, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Іссуф Санон («Дніпро») – 19. «Дніпро» вийшов вперед в серії 1:0. Матч №2 зіграють 30 травня в Дніпрі.
Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» програв на власному майданчику «Запоріжжю» 66:74. «Запоріжжя» зрівняло рахунок в серії 1:1.