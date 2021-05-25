Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» здобув першу перемогу над «Запоріжжям»
Укрінформ
Столична команда вийшла вперед в півфінальній серії 1:0.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 77:53, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Кеффі («Запоріжжя») – 16. «Київ-Баскет» вийшов вперед в серії 1:0. Матч №2 зіграють 27 травня в Києві.
В іншому півфіналі зіграють «Дніпро» та «Прометей» (Кам’янське).
Як повідомляв Укрінформ, в п’ятому матчі чвертьфінальної серії «Будівельник» (Київ) програв на чужому майданчику «Дніпру» 84:107. «Дніпро» виграв серію 3:2.