Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» здобув першу перемогу над «Запоріжжям»

Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» здобув першу перемогу над «Запоріжжям»

Укрінформ
Столична команда вийшла вперед в півфінальній серії 1:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі півфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 77:53, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Кеффі («Запоріжжя») – 16. «Київ-Баскет» вийшов вперед в серії 1:0. Матч №2 зіграють 27 травня в Києві.  

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В іншому півфіналі зіграють «Дніпро» та «Прометей» (Кам’янське).

Як повідомляв Укрінформ, в п’ятому матчі чвертьфінальної серії «Будівельник» (Київ) програв на чужому майданчику «Дніпру» 84:107. «Дніпро» виграв серію 3:2.  

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