Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» у півфіналі, «Дніпро» вперше обіграв «Будівельник»
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третіх матчах чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 78:76, а «Будівельник» вдома програв «Дніпру» 72:81, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу в Черкасах: Богдан Близнюк («Київ-Баскет») – 20. «Київ-Баскет» переміг в серії 3:0. У півфіналі «Київ-Баскет» зіграє з переможцем пари «Запоріжжя» - «Тернопіль».
Найрезультативніший гравець матчу в Києві: Іссуф Санон («Дніпро») – 27. «Дніпро» скоротив відставання в серії до 1:2. Матч №4 зіграють 20 травня в Києві.
Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі чвертьфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 74:70. Рахунок в серії 2:0 на користь «Запоріжжя».