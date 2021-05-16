Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» вдруге обіграло «Тернопіль»

Запоріжці повели в серії 2:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі чвертьфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 74:70, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Олександр Кольченко («Тернопіль») – 22. Рахунок в серії 2:0 на користь «Запоріжжя». Матчі №3 зіграють 19 травня у Тернополі.

Сьогодні зіграють другий матч в інший чвертьфінальній серії – «Прометей» (Кам’янське) - «Хімік» (Южне).

Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі чвертьфінальної серії «Дніпро» знову програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 80:84. Кияни ведуть в серії 2:0.