Плей-офф Суперліги: «Запоріжжя» і «Прометей» розпочали з перемог

Запоріжці і команда з Кам’янського повели в серіях 1:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В перших матчах чвертьфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 83:69, а «Прометей» (Кам’янське) обіграв вдома «Хімік» (Южне) 82:69, повідомляє Укрінформ.

«Запоріжжя» і «Прометей» вийшли вперед в серії 1:0. Матчі №2 зіграють 16 травня у Запоріжжі та Кам’янському.

Сьогодні також зіграють матч №2 в серії «Київ-Баскет» - «Черкаські Мавпи». Кияни попереду в протистоянні 1:0.

Як повідомляв Укрінформ, у першому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 91:71.