«Будівельник» виграв у «Дніпра» в першому матчі 1/4 плей-офф Суперліги

Протистояння триватиме до трьох перемог.

В другому матчі чвертьфінальної серії «Будівельник» переміг на гостьовому майданчику «Дніпро» 76:68, повідомляє Укрінформ.

На велику перерву кияни пішли з перевагою в шість очок. У третій чверті «Дніпро» зумів вирватися вперед, але остання 10-хвилинка залишилася за «Будівельником».

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст «Будівельника» Кивон Девенпорт, який набрав 23 очки.

Нагадаємо, вчора перший матч 1/4 фіналу плей-офф провели «Київ-Баскет» і «Черкаські Мавпи»: перемогу здобула столична команда (91:71). Завтра відбудуться перші матчі між «Прометеєм» і «Хіміком», а також «Запоріжжям» і «Тернополем».

Фото: fbu.ua