«Київ-Баскет» обіграв «Черкаських Мавп» на старті плей-офф Суперліги

Кияни повели в серії 1:0.

Стартувала стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 91:71, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Богдан Близнюк («Київ-Баскет») – 22. «Київ-Баскет» вийшов в перед в серії 1:0. Матч №2 зіграють 14 травня у Києві.

В інших чвертьфінальних серіях зустрінуться : «Запоріжжя» - «Тернопіль», «Дніпро» - «Будівельник» (Київ) та «Прометей» (Кам’янське) – «Хімік» (Южне). Серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд.

Як повідомляв Укрінформ, у центральному матчі останнього ігрового дня регулярного чемпіонату «Дніпро» переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:73.