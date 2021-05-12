Сьогодні стартує плей-офф баскетбольної Суперліги України

Вирішальну стадію чемпіонату відкривають «Київ-Баскет» і «Черкаські Мавпи».

Стартує стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» приймає «Черкаських Мавп», повідомляє Укрінформ.

В інших чвертьфінальних серіях зустрінуться : «Запоріжжя» - «Тернопіль», «Дніпро» - «Будівельник» (Київ) та «Прометей» (Кам’янське) – «Хімік» (Южне). Серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд.

Як повідомляв Укрінформ, у центральному матчі останнього ігрового дня регулярного чемпіонату «Дніпро» переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:73.