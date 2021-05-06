Суперліга: «Прометей» обіграв «Тернопіль»
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі четвертого кола «Прометей» (Кам’янське) обіграв на своєму майданчику «Тернопіль» 82:63, повідомляє Укрінформ.
Команда з Кам’янського виграла 27-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Омар Келхон («Тернопіль») – 19.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (10 поразок) = 74.4%, «Прометей» - 27 (12) = 69.2%, «Дніпро» - 27 (12) = 69.2%, «Запоріжжя» - 25 (14) = 64.1%, «Тернопіль» - 24 (16) = 60.0%, «Будівельник» - 22 (17) = 56.4%, «Хімік» - 22 (17) = 56.4%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах четвертого кола «Хімік» (Южне) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 91:82, а «Харківські Соколи» програли вдома «Дніпру» 82:88.