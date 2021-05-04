Суперліга: «Будівельник» переміг в столичному дербі
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі четвертого кола «Будівельник» (Київ) обіграв «Київ-Баскет» 89:76, повідомляє Укрінформ.
«Будівельник» вперше в сезоні обіграв «Київ-Баскет». Найрезультативніший гравець матчу: Джонатан Брайс Джонсон («Будівельник») – 23.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (10 поразок) = 74.4%, «Прометей» - 26 (12) = 68.4%, «Дніпро» - 26 (12) = 68.4%, «Запоріжжя» - 25 (14) = 64.1%, «Тернопіль» - 24 (15) = 61.5%, «Будівельник» - 22 (17) = 56.4%, «Хімік» - 21 (17) = 55.3%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах четвертого кола «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 82:74, «Прометей» (Кам’янське) обіграв вдома «Київ-Баскет» 86:71, а «Черкаські Мавпи» завдали поразки «Одесі» 100:77.