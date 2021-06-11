Мирон Маркевич: Хотів би бачити збірну України у півфіналі Євро-2020
Як повідомляє пресслужба УАФ, заслужений тренер України хоке бачити нашу збірну у півфіналі Євро, передає Укрінформ.
«Не лише я, але й усі вболівальники в очікуванні великого турніру. Усі скучили за такими змаганнями. Головне, що чемпіонат Європи пройде з глядачами, оскільки за порожніх трибун це не буде святом футболу. Я чекаю класної гри від усіх команд... Збірна України зіграна, проглядається основний склад. Я бачу у хлопців упевненість у своїх силах. Тим більше, що й фізичні кондиції "синьо-жовтих" обнадіюють, а за останні дні, вважаю, тренерський штаб виведе команду на максимум функціональних можливостей. Будемо з оптимізмом чекати на матчі підопічних Андрія Шевченка в групі. Хотів би бачити нашу команду у півфіналі чемпіонату Європи. Потрібно ставити високу планку. За вдалого збігу обставин та супутнього фарту можна поборотися за місце в четвірці кращих збірних континенту. Але тут дуже важливо уникнути травм, оскільки для нас це може стати проблемою», - сказав Маркевич.
Як повідомляв Укрінформ, у фінальній стадії Євро-2020 збірна України на груповій стадії зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
Фото: uaf.ua.