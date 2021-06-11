Мирон Маркевич: Хотів би бачити збірну України у півфіналі Євро-2020

Голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич вважає, що команда Андрія Шевченка може виступити гідно на чемпіонаті Європи.

Як повідомляє пресслужба УАФ, заслужений тренер України хоке бачити нашу збірну у півфіналі Євро, передає Укрінформ.

«Не лише я, але й усі вболівальники в очікуванні великого турніру. Усі скучили за такими змаганнями. Головне, що чемпіонат Європи пройде з глядачами, оскільки за порожніх трибун це не буде святом футболу. Я чекаю класної гри від усіх команд... Збірна України зіграна, проглядається основний склад. Я бачу у хлопців упевненість у своїх силах. Тим більше, що й фізичні кондиції "синьо-жовтих" обнадіюють, а за останні дні, вважаю, тренерський штаб виведе команду на максимум функціональних можливостей. Будемо з оптимізмом чекати на матчі підопічних Андрія Шевченка в групі. Хотів би бачити нашу команду у півфіналі чемпіонату Європи. Потрібно ставити високу планку. За вдалого збігу обставин та супутнього фарту можна поборотися за місце в четвірці кращих збірних континенту. Але тут дуже важливо уникнути травм, оскільки для нас це може стати проблемою», - сказав Маркевич.

Як повідомляв Укрінформ, у фінальній стадії Євро-2020 збірна України на груповій стадії зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Фото: uaf.ua.