У Бахмуті відкрили Донецький регіональний центр спортивної медицини

У місті Бахмут відбулося урочисте відкриття після реконструкції комплексу будівель для розміщення комунального некомерційного підприємства «Донецький регіональний центр спортивної медицини».

Про це у п'ятницю повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, передає Укрінформ.

На захід завітали голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, народний депутат України Ольга Саладуха, Бахмутський міський голова Олексій Рева, заступник голови облдержадміністрації Денис Клюшніков, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, а також Олег Кизименко – директор ТОВ «Хозхімсервіс», підрядної організації, що виконувала роботи на об’єкті протягом 2017-2020 років.

Почесні гості ознайомилися зі всіма спорудами, що включає спортивний об’єкт: головний корпус (приміщення колишнього державного закладу «Вузлова лікарня станції Артемівськ державного підприємства «Донецька залізниця»), гуртожиток на 7 кімнат для проживання медперсоналу та пацієнтів, водолікарню (з басейном, гідромасажними ванами, сауною, кріосауною, соляною кімнатою), а також тенісний корт. Вартість реалізації проєкту склала 66,6 млн гривень, з яких 35,9 млн грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку і 30,7 млн - кошти обласного бюджету.

Діяльність КНП «Донецький регіональний центр спортивної медицини» (колишній Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, що розташовано за адресою: вулиця О. Сибірцева, 3) спрямована на медико-біологічний супровід спортсменів, їхню діагностику, лікування та реабілітацію. Задля забезпечення цих потреб в центрі передбачено палатне відділення на 6 ліжок, діагностичне та реабілітаційне відділення, хірургічний блок, рентгенівський кабінет, зал лікувальної фізкультури, кабінети механотерапії, фізіотерапії, масажу, лабораторії, кабінети лікарів. Об’єкт обладнано елементами доступності для маломобільних груп населення.

Відзначимо, що з моменту переміщення установи з Донецька до Бахмута задля відновлення її повноцінної діяльності протягом 2015-2020 років з обласного бюджету було виділено понад 31 млн грн на придбання сучасного медичного обладнання, двох автомобілів, комп’ютерної техніки та меблів.

Фото: sport.gov.ua.