За програмою Президента цьогоріч профінансують 11 спортивних об’єктів

Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами: загальна сума субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури - 800 млн грн.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

«Багатофункціональні спортивні комплекси, басейни, льодові арени, палаци спорту були відібрані комісією Мінмолодьспорту, до складу якої увійшли також народні депутати України. Серед відібраних проєктів - спортивні об’єкти, на яких буде проведена реконструкція або будівництво. Всі комплекси призначені для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, навчально-тренувальних зборів для національних збірних команд з не менше ніж п’яти олімпійських видів спорту, а також для занять масовим спортом», - сказав Гутцайт.

Зазначається, що об’єкти планується ввести в експлуатацію протягом 2021-2023 років:

- Дніпропетровська область: реконструкція спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Криворізької міської ради на проспекті Металургів, 5, в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- Донецька область: реконструкція з благоустроєм території плавального басейну «Нептун» за адресою: вул. Академіка Амосова, 2-а, у Кальміуському районі м. Маріуполя;

- Запорізька область: будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по проспекту Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь;

- Кіровоградська область: реконструкція комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2» по вул. Академіка Тамма, 2, м. Кропивницький;

- Полтавська область: будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Юрченка, 1-а, в м. Полтава;

- Рівненська область: будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова, м. Рівне);

- Сумська область: будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець «Н2О-Махі»;

- Тернопільська область. будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3-а, в м. Тернопіль;

- Херсонська область: будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а, у м. Нова Каховка;

- Хмельницька область: будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1-а, у м. Хмельницький;

- Черкаська область: будівництво багатофункціонального спортивного комплексу по вулиці Кизила Андрія, 12, у місті Умань.

Зокрема, на будівництво універсального спортивного залу в Рівному, який увійшов до програми Президента «25 спортивних магнітів», область отримає 65 млн грн. Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби Рівненської облдержадміністрації.

«Мультифункціональна арена на вулиці Макарова у Рівному – це масштабний інфраструктурний та великий промоційний об’єкт для області, який ми зводимо в рамках президентського проєкту "Велике будівництво". Це дійсно один з «магнітів», який буде приваблювати спортивну і креативну індустрію всієї України і не лише», - прокоментував голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також повідомляється, що вже до кінця цього року на об’єкті планують завершити підведення внутрішніх інженерних мереж та облаштування трансформатора під станцію електро- та водопостачання. А вже взимку будівельники перейдуть до внутрішніх оздоблювальних робіт.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури.

В Україні втілюють у життя державний проєкт зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону. Такі споруди мають стати «магнітами», які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

Як повідомляв Укрінформ, уряд затвердив розподіл спортивної субвенції у межах програми Президента України Володимира Зеленського «25 спортивних магнітів». Загальна сума субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури - 800 млн грн.

Кошти спрямують на 11 спортивних об’єктів по всій Україні, які планується ввести в експлуатацію протягом 2021-2023 років.