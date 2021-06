«Героям слава!»: Українська асоціація футболу може зробити гасло офіційним

Президент Української асоціації футболу (УАФ), член виконкому Андрій Павелко виступив із ініціативою оперативно скликати онлайн засідання виконкому УАФ.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

«Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увічнені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами «Слава Україні!», «Героям слава!» - зазначив він.

Павелко додав, що у п’ятницю, 11 червня, на розгляд і голосування членів виконкому УАФ він запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел «Слава Україні» і «Героям слава»; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України в її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

«Дякую усім нашим вболівальникам за шалену підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної. Дякую вам за небайдужість, за ваші відверті публічні позиції і таку щиру реакцію на сьогоднішні події», - написав президент УАФ.

Він зауважив, що «намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші «друзі» сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!».

Павелко переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність.

«І за будь-яких обставин гасла «Слава Україні» і «Героям слава» не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику. Це побачив і відчув увесь світ», - додав президент УАФ.

Павелко також зауважив, що 11 червня о 10:30 продовжаться перемовини з УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, Павелко у Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану «Героям слава!».

Раніше було представлено нову форму збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи «Слава Україні!», «Героям слава!».

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

У четвер ЗМІ повідомили, що УЄФА вирішив прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис «Героям слава».