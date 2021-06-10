«Динамо» готове обміняти Русина на Довбика чи Аллахьяра

Кияни шукають нового нападника.

«Динамо» розглядає можливість обміну нападника Назарія Русина на форварда «Дніпра-1» Артема Довбика, повідомляє Sport Arena.

Також київський клуб не проти обміняти 22-річного українця на орендованого у турецького «Фенербахче» нападника «Зорі» Аллахьяра Саядманеша.

Русин другу частину минулого сезону на правах оренди провів в польській «Легії», але зіграв лише 1 матч за основну команду.

23-річний Довбик забив 10 голів (3 з пенальті) і віддав 1 результативну передачу в 27 матчах сезону-2020/21 за «Дніпро-1». Також футболіст дебютував за збірну України і в другому матчі за національну команду віддав результативну передачу.

19-річний іранець Аллахьяр забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі в 26 матчах за луганський клуб.

Фото: facebook.com/sportclubdnipro1