«Легія» Шабанова та Русина стала чемпіоном Польщі

15-й титул в історії варшавського клубу.

«Легія», за яку на правах оренди виступають Артем Шабанов і Назарій Русин, достроково стала чемпіоном Польщі, повідомляє Укрінформ.

За три тури до кінця чемпіонату варшавська команда стала недосяжною для «Ракува», який сьогодні не зміг обіграти «Ягеллонію» (0:0). Відрив «Легії» від головних конкурентів становить дев'ять очок.

Для «Легії» цей чемпіонський титул став 15-м в історії. П'ять чемпіонських варшавський клуб виграв протягом останніх шести років.

Нагадаємо, Шабанов та Русин перейшли в «Легію» з «Динамо» взимку. Артем зіграв в семи матчах, після чого вибув до кінця сезону через травму. Назарій вийшов на поле всього один раз в Кубку Польщі.

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