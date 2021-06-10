Визначилася перша фіналістка Ролан Гаррос-2021

Стала відома перша учасниця фіналу другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

Росіянка Анастасія Павлюченкова вперше вийшла у фінал Grand Slam, обігравши у півфінальному протистоянні словенку Тамару Зіданшек - 7:5, 6:3, передає Укрінформ. Другим фіналістом Ролан Гаррос стане переможниця матчу чешки Барбори Крейчикової та Марії Саккарі з Греції. Читайте також: Федерація настільного тенісу України боротиметься з договірними матчами Фінал Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді відбудеться 12 червня. Фото: Getty Images.