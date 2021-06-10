Федерація настільного тенісу України боротиметься з договірними матчами

Федерація настільного тенісу України співпрацюватиме з італійською організацією Sport integrity team - підрозділом міжнародної організації з боротьби з договірними матчами Federbet.

Про це йшлося на пресконференції 10 червня, повідомляє Укрінформ.

«Ми рішуче налаштовані на боротьбу з договірними матчами, тому створили комітет етики та чесної гри... Ми зобов'язані створити для всіх турнірів та гравців єдині правила чесної гри й контролювати їх виконання. Упевнений, що досвід команди Sport Integrity допоможе нам створити реально робочі інструменти протидії тому, що ставить під загрозу суть спортивного принципу», - заявив президент ФНТУ Олександр Зац.

Водночас консультант Sport Integrity Team S.r.l Франческо Баранка зауважив, що організація "пишається цією співпрацею".

«Нечисті на руку гравці або організатори мають знати, що з цього моменту у них немає шансів залишитися безкарними. Вони ризикують не тільки своєю кар'єрою або роботою, а й притягненням до кримінальної відповідальності. Ми впевнені, що зробимо настільний теніс України видом спорту, вільним від договірних матчів», - сказав фахівець.

Sport Integrity Team — італійська організація, яка бореться з договірними матчами. Серед її замовників — букмекери, такі команди як «Аталанта», а також Українська асоціація футболу. У 2020 році Sport Integrity Team виявила понад 1000 підозрілих матчів з усіх видів спорту.

Фото з відкритих джерел та ФНТУ