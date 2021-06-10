Бій Усик – Джошуа відбудеться в Лондоні 18 чи 25 вересня
Укрінформ
Умови погоджені, залишилось підписати контракт.
Промоутери Ентоні Джошуа та Олександра Усика – Едді Гірн та Олександр Красюк досягли угоди щодо умов проведення бою. Контракт підпишуть найближчими днями. Боксерське шоу відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні 18 або 25 вересня, повідомляє Чемпіон.
На кону бою стоятиме чемпіонський титул WBO. Олександр Усик – обов’язковий претендент на титул WBO.
Останнім українцем, який володів чемпіонськими поясами в хевівейті, був Володимир Кличко. Українець майже 10 років домінував в надважкому дивізіоні і програв три свої чемпіонські пояси британцю Тайсону Ф’юрі в листопаді 2015 року.