Бій Усик – Джошуа відбудеться в Лондоні 18 чи 25 вересня

Умови погоджені, залишилось підписати контракт.

Промоутери Ентоні Джошуа та Олександра Усика – Едді Гірн та Олександр Красюк досягли угоди щодо умов проведення бою. Контракт підпишуть найближчими днями. Боксерське шоу відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні 18 або 25 вересня, повідомляє Чемпіон.

На кону бою стоятиме чемпіонський титул WBO. Олександр Усик – обов’язковий претендент на титул WBO.

Останнім українцем, який володів чемпіонськими поясами в хевівейті, був Володимир Кличко. Українець майже 10 років домінував в надважкому дивізіоні і програв три свої чемпіонські пояси британцю Тайсону Ф’юрі в листопаді 2015 року.