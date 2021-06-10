Футболісти збірної України не увійшли в топ-100 найдорожчих гравців Євро-2020

Українські футболісти не потрапили до першої сотні рейтингу найдорожчих гравців чемпіонату Європи-2020.

Загальний рейтинг найдорожчих гравців Євро-2020 склав портал Transfermarkt, передає Укрінформ.

Найвища позиція в списку серед гравців збірної України у Руслана Малиновського, який займає 122-й рядок з вартістю в 30 мільйонів євро. 145-е і 148-е місця з вартістю 25 мільйонів євро посідають Віктор Циганков та Олександр Зінченко відповідно.

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Перше місце в списку посідає француз Кіліан Мбаппе - 160 мільйонів євро. На другому місці форвард збірної Англії Гарі Кейн - 120 млн, а його співвітчизник Джейдон Санчо замкнув першу трійку - 100 млн.

У першу десятку рейтингу також увійшли бельгійці Кевін де Брейне і Ромелу Лукаку (по 100 млн), португалець Бруну Фернандеш, голландець Френкі де Йонг, англієць Рахім Стерлінг, німець Йозуа Кімміх (всі - по 90 млн) та англієць Маркус Решфорд (85 млн).

Фото: uaf.ua.